USA: Biden ostrzega: w walce z Covid-19 "najciemniejsze dni" jeszcze przed nami

W walce z koronawirusem "najciemniejsze dni" jeszcze przed nami - ostrzegł we wtorek amerykański prezydent elekt Joe Biden. Przegłosowany dzień wcześniej przez Kongres pakiet gospodarczy na czas epidemii nazwał "pierwszym krokiem" i zapowiedział kolejny w przyszłym roku.

W poniedziałek amerykański Kongres przegłosował pierwszy od marca pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Suma przewidzianego w nim federalnego czasowego wsparcia przekracza 900 miliardów dolarów, z czego około jedna trzecia zostanie przekazana małym firmom. Pakiet zwiększa na 11 tygodni kwotę zasiłków dla bezrobotnych i gwarantuje bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 600 dolarów dla większości Amerykanów.

Zdaniem Bidena pakiet to dobry "pierwszy krok". Jednocześnie prezydent elekt - podobnie jak negocjatorzy Demokratów w Kongresie - uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie.

78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. "Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko Covid-19 są przed nami, a nie za nami" - stwierdził Biden.

Przyszły przywódca USA odniósł się również do ujawnionego w grudniu ataku hakerskiego na amerykańskie instytucje rządowe. Sekretarza stanu Mike Pompeo powiedział, że wygląda na to, iż za atakiem na bezprecedensową skalą stoją Rosjanie. "Atak wydarzył się podczas warty Donalda Trumpa, gdy on nie patrzył" - ocenił Biden.

"To śmiertelne zagrożenie, które trwa. Nie widzę dowodów, by był to (atak) pod kontrolą, nie widziałem ich i nie słyszałem o nich. Pentagon o wielu sprawach nawet nas nie informuje" - dodał prezydent elekt. To kolejny już w USA sygnał ze strony obozu Demokratów o braku komunikacji z ministerstwem obrony w okresie przejściowym przed zaplanowaną na 20 stycznia prezydencką inauguracją.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski