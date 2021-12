USA: Biden: planuję ponowny start w wyborach w 2024 roku, chętnie znów zmierzę się z Trumpem

Jeżeli nadal będę się cieszył dobrym zdrowiem, wystartuję w wyborach w 2024 roku - zapowiedział w środę w wywiadzie dla telewizji ABC prezydent Joe Biden. Dodał, że jest gotowy na kolejny wyborczy wyścig z Donaldem Trumpem.

"Czy planuje pan walczyć o reelekcję?" - spytał prowadzący program dziennikarz ABC David Muir. Przypomniał, że Biden jeszcze przed wygranymi w 2020 roku wyborami deklarował, że ma zamiar spędzić w Białym Domu osiem lat.

"Tak. Ale widzisz, bardzo szanuję los. Los wielokrotnie wpływał na moje życie. Jeżeli stan mojego zdrowia będzie taki jak teraz, będę w dobrym zdrowiu, to tak, wystartowałbym jeszcze raz" - odpowiedział prezydent.

"Oczywiście, dlaczego nie miałbym startować przeciwko Donaldowi Trumpowi" - dopowiedział, śmiejąc się Biden, gdy odnosił się do uwagi prowadzącego, że ponowny start mógłby oznaczać kolejną walkę wyborczą z poprzednim prezydentem - Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że jeśli Trump będzie kandydował, to zwiększy to prawdopodobieństwo, że on również.

Biden jest najstarszą osobą, która została zaprzysiężona na urząd prezydenta USA. Podczas przeprowadzonej w styczniu 2021 roku ceremonii miał 78 lat - przypomina ABC. Dodaje, że od początku kadencji pojawiają się spekulacje dotyczące ewentualnego startu Bidena w kolejnych wyborach. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała w listopadzie, że prezydent zamierza ubiegać się o reelekcję. Trump, który był prezydentem USA przez jedną kadencję, w latach 2017-2021, ma 75 lat.