USA: Biden potępił mężczyznę, który planował zamach na konserwatywnego sędziego SN

Prezydent USA potępił "w najsilniejszych możliwych słowach" działania aresztowanego mężczyzny, który planował zamordowanie sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugh. Mężczyzna miał planować zamordowanie sędziego obawiając się zaostrzenia prawa aborcyjnego i luźniejszych regulacji dot. posiadania broni palnej.

"Prezydent Biden potępia w najsilniejszych możliwych słowach działania tej osoby i jest wdzięczny funkcjonariuszom za szybkie zatrzymanie go" - powiedział zastępca rzecznika Białego Domu Andrew Bates, cytowany przez Fox News.

"Jak konsekwentnie mówi prezydent, osoby publiczne muszą być w stanie wykonywać swoją pracę bez obawy o własne bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo ich rodzin i w naszym społeczeństwie nie ma miejsca na żadną przemoc lub groźbę przemocy, ani prób zastraszania sędziów" - dodał.

Biały Dom odniósł się w ten sposób do zatrzymania przez policję w stanie Maryland 26-letniego mężczyzny z Kalifornii, Johna Roske, który powiedział policji, że zamierza zamordować konserwatywnego sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugh w jego domu na przedmieściach Waszyngtonu. Niedoszły zamachowiec sam wezwał policję informując o swoim zamiarze, a przy sobie miał pisotlet Glock 17, nóż szturmowy, młotek, łom, plastikowe kajdanki i taśmę samoprzylepną.

Według policji, mężczyzna miał powiedzieć, że "był wściekły" z powodu doniesień o zamiarze zniesienia przez Sąd Najwyższy federalnego prawa do aborcji w nadchodzącym orzeczeniu oraz myślał, że Kavanaugh popiera luźniejsze regulacje w sprawie prawa do posiadania broni palnej. Miał też powiedzieć, że zamierzał zabić sędziego, a potem siebie samego myśląc, że "nada to jego życiu cel".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński