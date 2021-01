USA: Biden: potrzeba nam jedności

"Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienie, wiele do uleczenia, wiele do zbudowania i wiele do zyskania. Potrzeba nam jedności. Właśnie złożyłem świętą przysięgę, którą składał każdy z tych patriotów. Ale historia Ameryki zależy od wszystkich z nas" - mówi Joe Biden w swoim przemówieniu inauguracyjnym jako nowy prezydent USA. (PAP)

adj/ jar/