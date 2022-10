USA: Biden potwierdził poparcie dla Japonii i zapowiedział odpowiedź na próby rakietowe Korei Płn.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w rozmowie z japońskim premierem Fumio Kishidą amerykańskie zobowiązanie do obrony Japonii po tym, jak Korea Północna przeprowadziła test rakiety, która przeleciała nad japońskim terytorium - poinformował Biały Dom. Obaj przywódcy zapowiedzieli wspólną odpowiedź na krok reżimu w Pjongjangu.

"Prezydent Biden rozmawiał z premierem Japonii Kishidą, by potwierdzić nasze żelazne zobowiązanie do obrony Japonii po wystrzeleniu przez KRLD rakiety balistycznej dalekiego zasięgu nad Japonią" - napisano w komunikacie wydanym we wtorek przez Biały Dom.

Obaj liderzy uzgodnili, że będą koordynować zarówno bezpośrednią, jak i długoterminową odpowiedź na działania Korei Północnej, wspólnie z Koreą Południową.

"Przywódcy omówili wagę natychmiastowego powrotu japońskich obywateli porwanych przez KRLD i zdecydowali, by kontynuować wszelkie wysiłki, aby ograniczyć zdolności KRLD do realizacji nielegalnych programów balistycznych i broni masowego rażenia" - napisano.

Próba rakietowa Korei Północnej była pierwszą od 2017 roku, która została skierowana w stronę Japonii, co spowodowało uruchomienie alarmu na wyspie Hokkaido, wzywającego mieszkańców do schronów. Ostatecznie pocisk wpadł do Pacyfiku ponad 3 tys. km od Japonii.

W reakcji na incydent samoloty myśliwskie Stanów Zjednoczonych i Japonii przeprowadziły we wtorek wspólne ćwiczenia nad Morzem Japońskim.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

