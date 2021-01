USA: Biden powołał Kurta Campbella na nowe stanowisko ds. Azji

Prezydent elekt USA Joe Biden powołał doświadczonego eksperta ds. polityki międzynarodowej Kurta Campbella na nowe stanowisko doradcy Białego Domu ds. regionu Azji i Pacyfiku – poinformowała w środę rzeczniczka zespołu Bidena ds. przejęcia władzy.

"Potwierdzam, że Kurt (Campbell) będzie koordynatorem ds. regionu Azji-Pacyfiku w radzie bezpieczeństwa narodowego Białego Domu" - oznajmiła rzeczniczka.

Wcześniej w środę o planach powołania doświadczonego dyplomaty na stanowisko w Białym Domu poinformował brytyjski dziennik "Financial Times", który wyjaśnił, że utworzenie tej funkcji ma ułatwić nowej amerykańskiej administracji zmierzenie się z wyzwaniami związanymi ze wzrostem potęgi Chin.

Campbell odpowiadał za sprawy azjatyckie w Departamencie Stanu za administracji Baracka Obamy. Uważany jest za jednego z najważniejszych architektów polityki zagranicznej zwanej "pivot to Asia" (przesunięcie w stronę Azji), kładącej największy nacisk na stosunki z krajami tego regionu. Jest jednym z założycieli think tanku Center for a New American Security (Centrum na rzecz Nowego Amerykańskiego Bezpieczeństwa).

Swoje stanowisko dotyczące polityki USA wobec Azji Campbell przedstawił między innymi w wydanej w 2016 roku książce "The Pivot", w której argumentował, że wobec rosnącej siły Chin konieczne jest zacieśnienie sojuszy z Japonią i Koreą Południową oraz zbliżenie z Indiami i Indonezją.

Utworzenie nowego stanowiska w radzie bezpieczeństwa wynika z potrzeby lepszej integracji polityki względem Chin w różnych agencjach rządowych pod kierunkiem eksperta - powiedział jeden z rozmówców "FT", który wyjaśnił, że Biden uznał, iż sprawy związane z Chinami dotyczą każdej agencji rządowej, a nie tylko resortów spraw zagranicznych, obrony i gospodarki.

Przyszły prezydent będzie musiał zdecydować, czy utrzyma wszystkie stanowcze środki wprowadzone przeciwko Chinom przez administrację ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, w tym karne cła na chiński eksport i sankcje nałożone na chińskie firmy i urzędników.

Według "FT" Campbell jest blisko związany z przyszłym sekretarzem stanu Antonym Blinkenem oraz doradcą Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'iem Sullivanem. Jego żoną jest ekonomistka Lael Brainard, zasiadająca w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej, którą typowano na nową minister finansów, ale ostatecznie nie została wybrana.

Campbell ma również bliskie kontakty z politykami japońskimi i określany jest jako jeden z najbardziej "jastrzębich" Demokratów. W artykule opublikowanym dwa lata temu na łamach magazynu "Foreign Policy" wzywał do przemyślenia podejścia do Pekinu i oceniał, że "Waszyngton po raz kolejny zbyt mocno uwierzył w swoją zdolność do kształtowania trajektorii Chin".