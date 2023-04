USA: Biden rozmawiał z von der Leyen o Chinach i wsparciu dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w czwartek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na temat jej niedawnej wizyty w Pekinie oraz o zapewnieniu wsparcia gospodarczego i wojskowego Ukrainie - poinformował Biały Dom. Przywódcy wzięli tez udział w wirtualnym spotkaniu Major Economies Forum w sprawie klimatu.

"Przywódcy omówili niedawną podróż przewodniczącej von der Leyen do Pekinu i ich wspólne zaangażowanie, by podtrzymać porządek międzynarodowy oparty na zasadach, prawach człowieka i uczciwych praktykach handlowych" - napisano w oświadczeniu Białego Domu, odnosząc się do wizyty szefowej KE w Chinach u boku prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Jak powiadomił rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, Biden był zainteresowany opinią von der Leyen na temat jej wizyty i zapowiedział, że na ten sam temat będzie rozmawiał z Macronem. Wizyta, a zwłaszcza komentarze Macrona dotyczące potrzeby niezależnej wobec USA polityki w stosunku do Chin, wywołały krytyczne komentarze amerykańskiej prasy i polityków, choć Biały Dom powstrzymywał się od krytyki.

Biden i von der Leyen mieli również zgodzić się co do potrzeby "zachowania pokoju i stabilności wokół Cieśniny Tajwańskiej", zapewnienia Ukrainie potrzebnej pomocy gospodarczej i wojskowej oraz dalszej współpracy w sprawie sankcji przeciwko Rosji.

Przywódcy rozmawiali też na temat zielonej transformacji energetycznej. Ten ostatni temat był także przedmiotem rozmów podczas organizowanego przez Biały Dom wirtualnego spotkania Major Economies Forum na temat energii i klimatu. Obok Bidena i von der Leyen w spotkaniu udział wzięli przywódcy Brazylii, Kanady, Meksyku, Argentyny i Turcji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński