USA: Biden: Sankcje będą zniesione dopiero po zaprzestaniu przez Iran wzbogacania uran

Prezydent USA Joe Biden dał do zrozumienia w wyemitowanym w niedzielę fragmencie wywiadu dla telewizji CBS News, że amerykańskie sankcje nałożone na Iran nie zostaną zniesione, dopóki Teheran nie zaprzestanie wzbogacania uranu.

Na pytanie, czy administracja USA zniesie sankcje, by skłonić władze Iranu do powrotu do negocjacji, Biden odpowiedział przecząco. Dziennikarka Norah O'Donnell spytała następnie, czy oznacza to, że Iran musi najpierw zaprzestać wzbogacania uranu, na co prezydent twierdząco pokiwał głową.

Pełna wersja nagranego w piątek wywiadu zostanie wyemitowana w niedzielę o godz. 22 czasu polskiego.

Choć według umowy dotyczącej irańskiego programu jądrowego (JCPOA) Teheran miał prawo wzbogacać uran do niskiego poziomu, to po wyjściu przez USA z tego porozumienia szyicki reżim oświadczył, że będzie wzbogacał uran do 20 proc., czyli ponad 5-krotnie przekraczając poziom ustalony w umowie.

W niedzielę najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zapowiedział, że Teheran nie będzie stosował się do zapisów porozumienia, dopóki Waszyngton nie zniesie sankcji nałożonych w 2018 roku za prezydentury Donalda Trumpa. Z kolei obecny sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że to Iran musi wykonać pierwszy krok, po czym USA wrócą do układu z 2015 roku.