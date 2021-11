USA: Biden spotkał się z premierem Kanady i prezydentem Meksyku

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w czwartek z premierem Kanady Justinem Trudeau i prezydentem Meksyku Andresem Manuelem Lopezem Obradorem podczas pierwszego od pięciu lat Szczytu Przywódców Ameryki Północnej. Liderzy dyskutowali o sprawach handlowych i migracji

"Musimy zapewnić, by odbudowa naszych gospodarek była inkluzywna i korzystało z niej całe społeczeństwo, musimy też poradzić sobie z wyzwaniami bezprecedensowej migracji na naszej półkuli" - powiedział Biden na rozpoczęcie trójstronnego spotkania.

Wcześniej rozmawiał też osobno z każdym z przywódców.

Według Białego Domu, głównym tematem rozmów były sprawy gospodarcze i rozwój współpracy handlowej w ramach umowy USMCA, która w 2020 r. zastąpiła pakt NAFTA. Liderzy podpisali porozumienie dotyczące dzielenia się nadliczbowymi szczepionkami przeciwko Covid-19 między sobą oraz z szerszym regionem. Priorytetem były też sprawy migracji. Według oficjalnych danych, w minionym roku fiskalnym liczba osób zatrzymanych podczas prób nielegalnego przekroczenia granicy USA z Meksykiem osiągnęła najwyższy poziom od dekad i wyniosła ponad 1,7 mln.

Mimo to Biały Dom zapowiadał, że przywódcy mają się skupić nie tyle na kwestii samej granicy, co zajęciu się przyczynami stojącymi za kryzysem, m.in. ubóstwem i przemocą w krajach Ameryki Łacińskiej. Wynikiem rozmów było podpisanie szeregu umów oraz zobowiązań m.in. do reformy systemu azylowego, ułatwienia migracji pracownikom sezonowym i wsparcia dla krajów

Przedmiotem rozmów miały być też plany administracji Bidena, dotyczące przyznania ulg podatkowych w wysokości 12,5 tys. dolarów dla konsumentów nabywających samochody elektryczne, produkowane w USA. Propozycje te zawarte w debatowanym przez Kongres projekcie ustawy były krytykowane przez premiera Trudeau jako protekcjonistyczne i niezgodne z umową USMCA. Z tego samego względu budziły też kontrowersje w Meksyku.

Podczas szczytu Trudeau zapowiedział zawarcie "światowej klasy umowy handlowej chroniącej prawa pracowników".

Czwartkowy szczyt - nazywany "szczytem trzech amigos", był pierwszym takim spotkaniem od 2016 roku, kiedy zorganizowała go Kanada. Był też pierwszym szczytem przywódców państw Ameryki Północnej, podczas którego nie zorganizowano wspólnej konferencji prasowej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński