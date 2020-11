USA: Biden: to żenujące, że Trump nie uznał swojej porażki

To, że Donald Trump nie uznał wyborczej porażki, jest żenujące - ocenił we wtorek Demokrata Joe Biden. Dodał, że nie powstrzymuje to trwającego już okresu przenoszenia władzy.

Przemawiając w Wilmington, Biden oświadczył, że brak uznania przez Trumpa wyborczej porażki "nie zmienia dynamiki" procesu przenoszenia władzy.

W zeszłą sobotę agencja Associated Press i inne media w USA ogłosiły wyborczą wygraną Bidena, oceniając, że pozostałe do zliczenia głosy matematycznie nie mogą już zmienić rezultatu wyborów. Trump nie uznał swojej porażki; oskarża Demokratów o wyborcze fałszerstwa i zapowiada sądowe batalie.