USA: Biden uda się na szczyt klimatyczny do Egiptu, a później do Kambodży i Indonezji

Prezydent Joe Biden uda się do Egiptu aby wziąc udział 11 listopada w w szczycie klimatycznym COP27. Następnie prezydent poleci do Kambodży na szczyt USA-ASEAN w dniach 12-13 listopada, a później do Indonezji na szczyt G20 w dniach 13-16 bm. - poinformował w piątek Biały Dom.

Jak oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, podczas trwającej tydzień podróży, Biden uda się najpierw do Szarm el-Szejk w Egipcie gdzie weźmie udział w szczycie klimatycznym COP27. Dodała, że prezydent przedstawi tam "działania podejmowane przez Stany Zjednoczone w celu przeciwdziałania zmianom klimatu".

W stolicy Kambodży Phnom Penh Biden weźmie udział w szczycie USA-ASEAN grupującym państwa Azji Południowo Wschodniej.

Podczas szczytu państw G20 na indonezyjskiej wyspie Bali Biden zamierza omówić z innym przywódcami m. in. wpływ na sytuację światową "wojny prowadzonej przez Putina na Ukrainie" - powiedziała Jean-Pierre. Potwierdziła też, że amerykański prezydent "nie ma najmniejszego zamiaru" spotkać się z Władimirem Putinem, który również ma być obecny na szczycie.

Jak pisze Associated Press szczyt na Bali może być natomiast okazją do pierwszego bezpośredniego spotkania Bidena z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i następcą tronu Arabii Saudyjskiej księciem Mohammedem bin Salmanem. Obaj nie potwierdzili jednak jeszcze oficjalnie swego udziału w szczycie.