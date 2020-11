USA: Biden: wierzymy, że wygramy te wybory

Nie jestem tu, by deklarować wygraną w wyborach prezydenckich w USA, lecz by oświadczyć, że wierzymy, że gdy zliczanie głosów się zakończy, to my będziemy wygranymi - oświadczył w środę kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden.

Polityk Demokratów ubiegający się o Biały Dom w przemówieniu z Wilmington w stanie Delaware powiedział, że "każdy głos powinien zostać zliczony".

Wskazywał, że w wyborach była rekordowa frekwencja i ponad 150 milionów Amerykanów oddało głos. Apelował do obywateli o jedność i odłożenie na bok kampanijnej retoryki.