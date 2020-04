USA: Biden wygrał prawybory w Wyoming

Joe Biden wygrał prawybory Demokratów w stanie Wyoming - poinformowała w niedzielę Partia Demokratyczna. Biden zdobył tam 72,2 proc. głosów, a lewicowy senator Bernie Sanders - 27,8 proc.

Ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie w stanie Wyoming odbyło się listownie.

Po zawieszeniu kampanii wyborczej przez Sandersa i wcześniejszym jeszcze wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego Elizabeth Warren, 77-letni Joe Biden, były wiceprezydent USA, stał się właściwie jedynym i najbardziej prawdopodobnym kandydatem do nominacji Demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich.

Według Associated Press Sanders zrezygnował z dalszej rywalizacji, uznając, że Biden ma zbyt dużą przewagę, by mógł mieć jakiekolwiek nadzieje na zwycięstwo w walce o nominację. Zapowiedział jednak, że weźmie udział w pozostałych prawyborach Demokratów i będzie nadal przekonywać partię do swoich poglądów.

Nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich Joe Biden otrzyma prawdopodobnie w sierpniu. Na ten miesiąc - z powodu pandemii koronawirusa - przełożono z lipca konwencję tego ugrupowania. Były wiceprezydent USA nie wyklucza, że jego partia może być zmuszona do organizacji konwencji w formie wirtualnej.