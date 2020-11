USA: Biden wygrał w New Hampshire

Demokrata Joe Biden zwyciężył w niewielkim stanie New Hampshire zdobywając 4 głosy elektorskie - poinformowała Associated Press. Do zwycięstwa porzebne jest 270 głosów w kolegium elektorskim.

Ten stan, mimo, że od roku 2000 zwyciężali w nim Demokraci, w tegorocznych wyborach uważany był za "wahajacy się".

W 2016 r. zwyciężyła tam większościa zaledwie 2700 głosów kandydatka Demokratów Hillary Clinton.

Biden podczas demokratycznych prawyborów w lutym br. zajął tam dopiero piąte miejsce.