USA: Biden zapowiedział zmianę na stanowisku szefa personelu Białego Domu

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w piątek, że powoła byłego koordynatora zespołu ds. Covid-19 Jeffa Zientsa na kluczowe stanowisko szefa personelu Białego Domu. Zastąpi on wieloletniego współpracownika Bidena, Rona Klaina.

"Kiedy kandydowałem na prezydenta, obiecałem sprawić, by państwo pracowało dla ludzi. To robi Jeff. Wielkie zadanie dla niego to teraz wdrażanie praw, które przyjęliśmy skutecznie i sprawiedliwie" - napisał Biden w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom.

Potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia mediów o zmianie na stanowisku głównego koordynatora prac Białego Domu. Zients zastąpi Klaina, który kierował personelem Białego Domu od początku obecnej prezydentury. Do zmiany dochodzi tuż po zakończeniu drugiego roku czteroletniej kadencji Bidena.

Biden nie wspomniał o powodach odejścia Kleina, jednak według m.in. CNN chciał on od dłuższego czasu podać się do dymisji ze względów osobistych. Według portalu Axios, do zmiany dojdzie po wygłoszeniu przez prezydenta w Kongresie corocznego orędzia o stanie państwa 8 lutego.

Zients to biznesmen, który w przeszłości pełnił szereg wysokich funkcji kierowniczych w administracjach prezydentów Baracka Obamy i Joe Bidena. Ostatnio kierował on pracami zespołu Białego Domu ds. Covid-19 i zarządzał programem szczepień, co Biden nazwał "potężnym logistycznym przedsięwzięciem o historycznej skali".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński