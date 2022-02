USA: Biden: Zełenski poprosił mnie, bym wezwał przywódców świata do potępienia Rosji

Poinformowałem prezydenta Zełenskiego o krokach, które podejmujemy - powiedział w nocnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden, zapowiadając "dotkliwe" sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy. Dodał, że Zełenski poprosił go, by wezwał przywódców świata do potępienia Rosji.

"Prezydent Zełenski zwrócił się do mnie tej nocy i właśnie skończyliśmy rozmawiać. (...) Poinformowałem go o krokach, które podejmujemy, by zmobilizować międzynarodowe potępienie, w tym tej nocy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - przekazał Biden w komunikacie. Dodał, że Zełenski zwrócił się do niego, by wezwał "przywódców świata, aby jasno wypowiedzieli się przeciwko rażącej agresji prezydenta Putina i by stanąć po stronie narodu ukraińskiego".

Biden zapowiedział, że USA i sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję i będą "kontynuować dostarczanie wsparcia i pomocy dla Ukrainy i narodu ukraińskiego".

Biały Dom poinformował, że Biden w nocy otrzymał informacje na temat obecnej sytuacji ze strony szefów resortów dyplomacji i obrony. Z wcześniejszych zapowiedzi Białego Domu wynika, że obejmą one największe rosyjskie banki, kontrolę eksportu wysokich technologii, od których Rosja jest uzależniona, a także - być może - odłączenie Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT.