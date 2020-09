USA: Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 204 750

264 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w niedzielę w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł tym samym w USA do 204 750.

Stany Zjednoczone pozostają krajem z największą liczbą potwierdzonych zgonów na Covid-19.

Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, więcej niż co piąta osoba zmarła z powodu koronawirusa pochodzi z USA. Drugi bilans ofiar śmiertelnych ma Brazylia (141 406), a trzecie Indie (94 503).

Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. W niedzielę ich liczba wzrosła do 7 113 666. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 35 tys.

Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle, do końca roku na Covid-19 umrze ok. 389 tys. Amerykanów. Model ten przewiduje, że do dnia wyborów prezydenckich (3 listopada) bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrośnie w USA do ok. 239 tys.