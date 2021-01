USA: Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1745

O 1745 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opublikowanych w poniedziałek wieczorem. Tym samym w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły już 420 873 osoby.

W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie. Stany Zjednoczone mają ponad dwieście tysięcy zgonów z powodu koronawirusa, więcej niż drugi pod tym względem kraj świata - Brazylia.

USA zdecydowanie przodują w liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 (ponad 25,2 mln).

W kilku amerykańskich stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych, bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.

W ramach kampanii szczepień w USA zaaplikowano do tej pory 21,85 mln dawek. Prezydent Joe Biden wyraził w poniedziałek nadzieję, że już niedługo w Ameryce będzie się wykonywać ok. 1,5 miliona szczepień dziennie. Do końca kwietnia łączna liczba wykonanych szczepień ma przekroczyć sto milionów. Przedstawiciele władz deklarują, że jest to plan minimum.