USA: Błaszczak: Administracja Bidena docenia polskie zaangażowanie na flance NATO

Administracja USA dostrzega zagrożenia rosyjskie i docenia polskie zaangażowanie na wschodniej flance NATO - powiedział w piątek w USA minister obrony Mariusz Błaszczak. Zaprzeczył, by sprawy bezpieczeństwa Europy schodziły z perspektywy Waszyngtonu na dalsze tło.

"Zagrożenia rosyjskie są dostrzegane przez Stany Zjednoczone i obecną administrację, a nasze zaangażowanie na wschodniej flance NATO jest doceniane. Mogę tak powiedzieć po ostatniej rozmowie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem" - powiedział Błaszczak pytany przez PAP, czy wobec skupienia USA na zagrożeniu ze strony Chin, sprawy Europy mają niższy priorytet.

Błaszczak dodał, że Polska i USA konsekwentnie zacieśniają współpracę i więzy obronne od kilku administracji.

"Postępujemy na tej drodze krok po kroku, wzmacniamy współpracę, to wszystko co zrobiliśmy i to wszystko, co jeszcze przed nami, jest dobre dla bezpieczeństwa Polski" - powiedział.

Minister w piątek w Doylestown w Pen zakończył trzydniową wizytę w USA, podczas której spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem.