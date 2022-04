USA: Błaszczak: będziemy wkrótce rozmawiać nt. śmigłowców szturmowych

Rozmowy z sekretarzem obrony USA dotyczą wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby wzmocnić system obronny Rzeczypospolitej. Będziemy już wkrótce rozmawiać na temat śmigłowców szturmowych - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister Błaszczak w środę przebywa w Stanach Zjednoczonych - spotkał się z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Dziennikarze pytali Błaszczaka o rozmowy z amerykańskim sekretarzem obrony i o amerykański sprzęt wojskowy dla polskiej armii, którego dotyczyły te rozmowy.

"Przede wszystkim kolejne dostawy rakiet HIMARS, także systemu Patriot; rozmawiamy również na temat kolejnych eskadr samolotów wielozadaniowych (...), również bezzałogowce" - odpowiedział Błaszczak. Przypomniał, że "w tym roku pierwsze czołgi Abrams trafią do Wojska Polskiego".

Jak dodał minister "będziemy już wkrótce rozmawiać na temat śmigłowców szturmowych". "A więc to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wzmocnić system obronny Rzeczypospolitej" - powiedział Błaszczak.

Zakup śmigłowców bojowych, które zastąpią Mi-24, zapisano w planie modernizacji technicznej na lata 2021-35 jako program Kruk. Przed rokiem wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zapowiadał, że dostawy nie rozpoczną się przed rokiem 2024. Podkreślał, że decyzja w sprawie wyboru śmigłowców, produkowanych przez kilka firm w różnych krajach, musi być przemyślana. Przed kilku laty pod w dialogu technicznym uczestniczyły dwie firmy amerykańskie - Boeing z AH-64 Apache i Bell, który proponował lżejszą maszynę AH-1Z Viper, należące do włoskiego koncernu Leonardo zakłady PZL Świdnik ze śmigłowcem A129 oraz grupa Airbus Helicopters z maszyną Tiger.

"Bardzo mocno podkreślałem fakt, że wzmocnienie zdolności obronnych Polski oznacza wzmocnienie zdolności obronnych całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego" - przekazał szef MON.

Błaszczak poinformował, że rozmowy dotyczyły także m.in. "sankcji i izolacji Rosji" oraz kwestii planowanego na czerwiec br. szczytu NATO w Madrycie.