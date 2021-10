USA: Błaszczak: Białoruskie prowokacje są i będą kontynuowane, oczekuję wsparcia ze strony opozycji

Prowokacje na granicy ze strony białoruskiej są i pewnie będą miały miejsce, a w sytuacji ataku hybrydowego oczekuję wsparcia opozycji dla instytucji państwa - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak, komentując strzały oddane na granicy polsko-białoruskiej w kierunku polskich funkcjonariuszy.

"Te incydenty mają miejsce. Niestety mamy do czynienia z postawą prowokacyjną wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej. Ale chciałbym podziękować im za ich postawę, za ich morale i ich odporność, mimo ataków opozycji w naszym kraju" - powiedział Błaszczak w Doylestown w Pensylwanii, gdzie przebywał z wizytą. Minister określił ataki opozycji "haniebnymi" i dodał, że "oczekuje ze strony opozycji przede wszystkim wsparcia dla instytucji państwa polskiego.

"Prowokacje są i pewnie będą miały miejsce. Z tego, co wiem, białoruski attache został wezwany do polskiego MSZ, by złożył wyjaśnienia. Myślę, że najlepszą odpowiedzią na te działania jest pokazywanie tych faktów, które są na granicy. Powinna być okazywana jedność ze strony polskiej" - powiedział.

Błaszczak dodał, że incydenty na granicy litewsko-białoruskiej osłabły, bo litewska opozycja wspierała rząd wobec hybrydowych ataków Białorusi. "Oczekuję, że opozycja się opamięta" - dodał polityk.