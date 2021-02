USA: Blinken: będziemy bronić praw człowieka w Sinciangu, Tybecie i Hongkongu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w piątek w rozmowie telefonicznej z chińskim dyplomatą najwyższego szczebla, że Stany Zjednoczone będą bronić praw człowieka i wartości demokratycznych w Sinciangu, Tybecie i Hongkongu - poinformował Departament Stanu.

Blinken naciskał również w rozmowie, aby Chiny potępiły niedawny wojskowy zamach stanu w Birmie i potwierdził, że Waszyngton będzie współpracował z sojusznikami, aby pociągnąć Pekin do odpowiedzialności za działania zagrażające stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, w tym w Cieśninie Tajwańskiej.

Główny dyplomata Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Yang Jiechi powiedział Blinkenowi, że Stany Zjednoczone powinny - jak to ujął - "skorygować" swoje ostatnie błędy i że obie strony muszą szanować wzajemnie swoje systemy polityczne i ścieżki rozwoju. Komunikat tej treści wydało chińskie MSZ.

Stosunki między dwiema największymi gospodarkami świata osiągnęły najniższy poziom od kilkudziesięciu lat w czasie prezydentury Donalda Trumpa, natomiast chińscy urzędnicy wyrażają ostrożny optymizm, że poprawią się one pod rządami jego następcy Joe Bidena - zwraca uwagę agencja Reutera.

We wtorek Yang wyraził nadzieję, że stosunki między ChRL i USA mogą powrócić na przewidywalny i konstruktywny tor, ale wezwał przy tym Stany Zjednoczone do "zaprzestania ingerencji" w kwestie podlegające chińskiej suwerenności, w tym Sinciangu, Hongkongu i Tybetu.

Dyrektor Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych KPCh jest jak dotąd najwyższej rangi urzędnikiem ChRL, który odniósł się bezpośrednio do stosunków amerykańsko-chińskich od czasu zaprzysiężenia Bidena. W hierarchii chińskich władz stoi on wyżej od ministra spraw zagranicznych.

Rzecznik MSZ Wang Wenbin zakomunikował w piątek, że "wspólne interesy obu krajów przeważają nad różnicami" i wezwał Stany Zjednoczone do "spotkania z Chinami w połowie drogi" w celu poprawy stosunków.

Jednak krytyka sytuacji związanej z prawami człowieka w ChRL nie słabnie - pisze Reuters. W czwartek Departament Stanu USA wyraził "głębokie zaniepokojenie" doniesieniami o wykorzystywaniu seksualnym kobiet w obozach internowania dla muzułmańskiej grupy etnicznej Ujgurów i innych muzułmanów w Sinciangu.

Reuters zauważa, że Biden sam pokazał niewiele oznak, że spieszy się do poprawy relacji z Pekinem, określając w czwartek Chiny jako "najpoważniejszego konkurenta" Stanów Zjednoczonych. W swoim pierwszym przemówieniu na temat polityki zagranicznej amerykański prezydent powiedział również, że Waszyngton będzie w dalszym ciągu przeciwstawiał się - jak to ujął - chińskiemu "atakowi na prawa człowieka, własność intelektualną i globalne zarządzanie (ład międzynarodowy - PAP)". "Ale jesteśmy gotowi do współpracy z Pekinem, gdy będzie to leżało w interesie Ameryki" - zastrzegł Biden.

Nacjonalistyczny chiński tabloid "Global Times" napisał w sobotę w artykule redakcyjnym, że oczekuje, iż administracja Bidena będzie nadal mówić twardo, jednocześnie poprawiając z Chinami współpracę w niektórych dziedzinach. "To oczywiście różni się od okresu rządów administracji Trumpa, która tylko podsycała antagonizmy między Chinami a USA" - zauważono.