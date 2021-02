USA: Blinken: Inicjatywa Trójmorza wzmocni integrację UE

Szef dyplomacji USA Antony Blinken opublikował w środę film, w którym poparł Inicjatywę Trójmorza, podkreślając, że przyczyni się ona do większego rozwoju regionu i wzmocnienia integracji wewnątrz Unii Europejskiej.

Opublikowane na portalu YouTube wideo to przesłanie do uczestników wideokonferencji szefów dyplomacji państw Trójmorza, USA, Niemiec, które odbyło się 11 lutego, a którego gospodarzem była Bułgaria.

Blinken podkreślił, że USA wspiera współpracę regionalną w ramach inicjatywy, która - jak powiedział - jest kluczowa dla większego rozwoju gospodarczego Europy Środkowej oraz wzmocnienia integracji UE.

"Wasze wysiłki, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, są niezbędne dla stabilności i dobrobytu regionu i całej Europy (...) lepsza infrastruktura pomoże nam w osiągnięciu wspólnych celów w obliczu kryzysu klimatycznego. A te projekty infrastrukturalne dadzą ludziom pracę" - powiedział sekretarz stanu USA.

Blinken zachęcił też, by kolejne państwa dołączały do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Jak dotąd zrobiło to dziewięć z 12 państw członkowskich.

"Prezydent (USA Joe) Biden i ja głęboko wierzymy w znaczenie bliskich relacji z naszymi sojusznikami i partnerami, bo we współpracy jest siła. A na tym właśnie polega Inicjatywa Trójmorza" - powiedział Blinken. "Z uznaniem przyjmujemy waszą pracę i jesteśmy chętni do współpracy" - oznajmił.