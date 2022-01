USA: Blinken: jestem absolutnie pewny niemieckiej solidarności wobec Ukrainy

Mam absolutną pewność, co do niemieckiej solidarności w obliczu obecnego kryzysu - powiedział w środę szef dyplomacji USA Antony Blinken. Dodał, że poziom koordynacji wewnątrz państw Zachodu jest "bezprecedensowy".

"Jestem absolutnie pewny co do niemieckiej solidarności z nami i innymi sojusznikami w stawieniu czoła rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Różne państwa mają różne władze, zdolności, obszary ekspertyzy i wszystko to zbieramy razem, wzajemnie się uzupełniając" - oświadczył Blinken w odpowiedzi na pytanie o postawę Niemiec dotyczącą eksportu broni na Ukrainę.