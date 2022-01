USA: Blinken: Nie ma i nie będzie zamknięcia otwartych drzwi NATO

Nie ma i nie będzie zamknięcia otwartych drzwi NATO - powiedział w środę szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, odnosząc się do pisemnych odpowiedzi USA i NATO na wysunięte przez Rosję propozycje tzw. gwarancji bezpieczeństwa.

Blinken podkreślił, że choć treść odpowiedzi na żądanie Moskwy nie jest publiczna, to jest zgodna z tym, co publicznie dotąd mówili przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena.

"Dokument jasno wykłada niektóre podstawowe zasady, co do których jesteśmy zobowiązani i które podtrzymamy i zawiera wiele z tego, co zostało powiedziane publicznie, w tym przeze mnie w ostatnich dniach i tygodniach" - oznajmił Blinken.