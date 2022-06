USA: Blinken: Nowy pakiet pomocy wojskowej to dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina

Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy jest dokładnie tym, czego potrzebuje Ukraina, by obronić się przed rosyjską agresją - powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Jak dodał, Ukraina zapewniła, że nie będzie używać amerykańskich rakiet do ataków na terytorium Rosji.

"Tego poranka, prezydent Biden ogłosił znaczący nowy pakiet pomocy wojskowej, by uzbroić Ukrainę w dodatkowe zdolności i zaawansowaną broń. To dokładnie to, czego potrzebuje Ukraina, by obronić się przed trwającą rosyjską agresją. W to wchodzą zaawansowane systemy rakietowe, by [Ukraińcy] mogli uderzać w kluczowe cele na polu bitwy z większej odległości" - powiedział Blinken.

Jak dodał, Kijów złożył zapewnienia, że nowa broń - system HIMARS - nie będzie używana do uderzeń na cele na terytorium Rosji.