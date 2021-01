USA: Blinken w Senacie: Chiny największym wyzwaniem

W amerykańskiej polityce zagranicznej potrzeba i pokory i pewności siebie - powiedział w Senacie kandydat na sekretarza stanu USA Antony Blinken. Ocenił, że spośród wszystkich państw świata największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych stanowią Chiny.

"Pokora i pewność siebie powinny być dwiema stronami monety amerykańskiego przywództwa" - zadeklarował w trakcie przesłuchania przez senacką komisję spraw zagranicznych Blinken. Pokora - jak wyjaśniał - "ponieważ mamy wiele pracy do wykonania w domu, aby wzmocnić naszą pozycję za granicą". A pewność siebie, bo "będziemy równocześnie działać z przekonaniem, że Ameryka w najlepszym wydaniu wciąż ma największe możliwości mobilizowania innych do czynienia dobra" - dodał.

Podczas przesłuchania członkowie komisji senackiej pytali wzywającego do większego multilateralizmu Blinkena o najważniejsze wyzwania polityki zagranicznej USA i o jego oceny najważniejszych w tym obszarze decyzji odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa.

Kandydat na szefa dyplomacji podkreślił, że ważne jest, by do Chin - które jego zdaniem "stanowią największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych spośród wszystkich krajów świata" - podchodzić z pozycji siły. Pytany, czy Pekin "wprowadzał świat w błąd" w kwestii koronawirusa, nie wahał się przed twierdzącą odpowiedzią.

Na pytanie o wydanej we wtorek przez Departament Stanu ocenie, że Chiny dopuszczają się ludobójstwa na Ujgurach Blinken stwierdził, że "taki jest również jego osąd". "Wpychanie mężczyzn, kobiet i dzieci do obozów koncentracyjnych i próba reedukacji ich, by zostali zwolennikami Komunistycznej Partii Chin - wszystko to przemawia za próbą popełnienia ludobójstwa" - uznał.

Absolwent Uniwersytetu Harvarda zobowiązał się do utrzymania amerykańskiej ambasady w Izraelu w Jerozolimie. Przeniesienie tej placówki z Tel-Awiwu było jednym z bardziej kontrowersyjnych kroków Trumpa w polityce zagranicznej.

Blinken spotkał się ze sceptycyzmem członków komisji w kwestii polityki wobec Teheranu i deklaracji prezydenta elekta Joe Bidena o próbie powrotu do międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem.

Chociaż uznał, że umowa z Iranem "odniosła sukces" i uniemożliwiła Teheranowi zdobycie dostępu do bomby atomowej, to zastrzegł, że o powrót USA do porozumienia będzie ciężko. Między innymi ze względu na weryfikacje obietnic składanych przez władze w Teheranie.

"Prezydent elekt opowiada się za tym, by Iran nie mógł uzyskać broni jądrowej" - oświadczył jasno Blinken.

Były zastępca sekretarza stanu z czasów Baracka Obamy powiedział, że podziela zdanie Kongresu, że Nord Stream 2 jest szkodliwym projektem.

Zastrzegając, że nie omawiał sprawy gazociągu szczegółowo z Bidenem, zapewnił że nowa administracja użyje "wszelkich dostępnych narzędzi przekonywania", by nakłonić inne kraje, w tym Niemcy, do sprzeciwu wobec Nord Stream 2.

Na początku przesłuchania Blinken opisał historię swojej rodziny, opowiadając, że jego dziadek Maurice Blinken znalazł schronienie w Ameryce po ucieczce z pogromów w Rosji, a jego urodzony w Białymstoku ojczym Samuel Pisar ocalał z Holokaustu i został uratowany przez czarnoskórego amerykańskiego żołnierza. Upadając przed nim na kolana Pisar "wypowiedział jedyne słowa, które znał po angielsku, a których nauczyła go jego matka: +Panie Boże, pobłogosław Amerykę+" - relacjonował prawdopodobny przyszły szef amerykańskiej dyplomacji.

W USA kandydatów na szefów resortów, w tym sekretarza stanu, zatwierdza Senat. Po wyborach w Georgii w styczniu kontrolę nad tą izbą od Republikanów przejmie Partia Demokratyczna.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski