USA: Blinken: wezwałem Chiny do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w sobotę, że wezwał Chiny do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się na indonezyjskiej wyspie Bali ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi.

"To jest naprawdę czas, kiedy wszyscy musimy razem stanąć, tak jak robiły to kolejne kraje G20, aby potępić agresję i żądać między innymi, aby Rosja zezwoliła na dostęp do żywności zablokowanej na Ukrainie" - powiedział Blinken i dodał, że widzi "żadnych oznak" chęci współpracy ze strony Rosji.

Szef amerykańskiej dyplomacji określił rozmowy z szefem chińskiego MSZ jako "pomocne, szczere i konstruktywne". "Pomimo złożoności naszych relacji mogę z pewnym przekonaniem stwierdzić, że nasze delegacje uznały dzisiejsze dyskusje za pożyteczne, szczere i konstruktywne" - powiedział Blinken po pięciogodzinnych rozmowach z Wangiem.

Dodał, że w trakcie spotkania poruszył także temat napięć wokół Tajwanu. "Wyraziłem głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych coraz bardziej prowokacyjną retoryką i działaniami Pekinu wobec Tajwanu oraz żywotnym znaczeniem utrzymania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej" - podkreślił Blinken.

Rozmowy Blinkena z Wangiem odbyły się dzień po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 na indonezyjskiej wyspie Bali, w którym uczestniczył m.in. minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji spotkał się z ogromną krytyką większości delegacji i po swoim wystąpieniu opuścił obrady.