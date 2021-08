USA: Blinken ws. Cimanouskiej: Łukaszenka dążył do popełnienia kolejnego aktu ponadnarodowych represji

Sekretarz stanu USA Antony Blinken skrytykował we wtorek działania władz Białorusi wobec lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej, która otrzymała w ambasadzie RP w Tokio polską wizę humanitarną. Według Blinkena próba zmuszenia Cimanouskiej do powrotu na Białoruś to niedopuszczalne "ponadnarodowe represje".

"Reżim prezydenta Alaksandra Łukaszenki dążył do popełnienia kolejnego aktu ponadnarodowych represji: próby zmuszenia olimpijki Krysciny Cimanouskiej do wyjazdu z Tokio tylko za korzystanie z wolności słowa" - napisał Blinken na Twitterze.

"Takie działania naruszają ducha olimpijskiego, są afrontem dla podstawowych praw i nie mogą być tolerowane" - dodał szef amerykańskiej dyplomacji.

Cimanouska poinformowała w niedzielę, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od udziału w igrzyskach, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś przez Stambuł.

W poniedziałek biegaczka, która dzień wcześniej zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio, otrzymała w ambasadzie RP polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski. Jeszcze w niedzielę w Tokio pomocy udzielili jej pracownicy japońskiego MSZ, sprawą zajął się MKOl.