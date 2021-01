USA: Blisko cztery tysiące zgonów na Covid-19 w ciągu doby

3925 Amerykanów zmarło w czwartek na Covid-19 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 388 529.

To nieco lepsze statystyki niż z dwóch poprzednich dni. Wtorek był najbardziej tragicznym dniem epidemii w USA - zmarło ponad 4,4 tys. osób, a w środę bilans ponownie przekroczył 4 tysiące.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni stycznia na Covid-19 zmarło ponad 38 tysięcy Amerykanów. Oznacza to, że blisko jedna dziesiąta tragicznego bilansu epidemii przypada na rok 2021.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzega, że nadchodzące trzy tygodnie mogą być jeszcze gorsze - według szacunków na Covid-19 umrze ponad 90 tysięcy obywateli USA.

Jak dotąd w Stanach Zjednoczonych ponad 11,1 mln osób otrzymało pierwszą dawkę jednej z dwóch dopuszczonych do użytku szczepionek. Według analizy danych stacji CNN szczepi się mniej więcej dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. Eksperci twierdzą, że związane jest to ze strukturą demograficzną grup które kwalifikują się do szczepień w pierwszym etapie, czyli pracowników służby zdrowia i osób starszych.