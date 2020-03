USA: Bloomberg o Superwtorku: bez względu na wynik zrobiliśmy coś wielkiego

Zrobiliśmy coś wielkiego bez względu na to ilu delegatów dziś uzyskamy - powiedział we wtorek ubiegający się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich miliarder Michael Bloomberg.

"Bez względu ilu delegatów dziś uzyskamy, zrobiliśmy coś o czym nikt nie myślał, że jest możliwe. W zaledwie trzy miesiące od jednego procentu w sondażach staliśmy się poważnym pretendentem" - stwierdził Bloomberg podczas wiecu na Florydzie.

Wstępne wyniki Superwtorku, prawyborów Demokratów w czternastu stanach, nie są dla niego korzystne.

Mimo wydania ponad pół biliona dolarów na kampanię prawdopodobnie nie uda mu się we wtorek wygrać w żadnym z dużych stanów. Były burmistrz Nowego Jorku zwyciężył na razie tylko w prawyborach na Amerykańskim Samoa. Na tej wyspie uzyska on pięciu delegatów.

W Wirginii Bloomberg wydał na kampanię wyborczą 50-krotnie więcej pieniędzy niż Biden. Mimo to otrzymał w tym stanie jedynie ok. 10 proc. głosów, a były wiceprezydent ok. 54 proc.

To właśnie pod dyktando Bidena przebiega początek Supertwtorku. Ten doświadczony 77-letni polityk zwyciężył w Wirginii, Karolinie Północnej i Alabamie. Prowadzi też w Arkansas i Oklahomie.

Biden swoje sukcesy w znacznym stopniu zawdzięcza masowemu poparciu ze strony Afroamerykanów. Sondaż Edison Research wskazuje, że opowiedziało się za nim 72 proc. głosujących Afroamerykanów w Alabamie, 71 proc. w Wirginii i 63 proc. w Karolinie Północnej.

Poza południem USA nie ma jednak tak licznej społeczności afroamerykańskiej i Biden notuje tam gorsze wyniki.

Sprawdziło się to w Vermont - rodzimym stanie Berniego Sandersa, który ma w zdecydowanej większości białych mieszkańców. Znany z lewicowych poglądów polityk odniósł tam - jak przewidują na bazie sondaży exit poll media - pewne zwycięstwo. Sanders prowadzi też po zliczeniu ok. 9 proc. głosów w Teksasie.

Niezależny senator największe nadzieje wiąże z Kalifornią, gdzie wciąż trwa głosowanie. To w tym stanie w puli jest najwięcej delegatów, a przedwyborcze sondaże wskazują w nim na silną pozycję Sandersa.