USA: Bloomberg: Sullivan odbył poufną rozmowę z szefem chińskiej dyplomacji

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan odbył w miniony piątek rozmowę z czołowym dyplomatą ChRL Wangiem Yi - podał we wtorek Bloomberg, powołując się na wtajemniczone źródła. Żadna ze stron nie informowała o rozmowie.

Bloomberg nie podał, o czym mieli rozmawiać Sullivan i Wang, lecz zaznaczył, że do kontaktu doszło niedługo przed wizytą prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen w USA, na tle podwyższonych napięć między oboma krajami.

Tsai ma zatrzymać się w Nowym Jorku w środę i czwartek w drodze do Gwatemali i Belize, a tydzień później odwiedzić Kalifornię, gdzie wystąpi m.in. w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana i - według doniesień mediów - spotka się ze spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym.

Odnosząc się do "tranzytu" Tsai przez Amerykę, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził we wtorek, że jest ma on charakter prywatny, nieoficjalny i że nie ma planów spotkań z przedstawicielami administracji USA. Mimo to, chiński MSZ złożył formalny protest w związku z odwiedzinami tajwańskiej prezydent.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński