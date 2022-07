USA: Boeing zbuduje samolot nośny dla statku kosmicznego Virgin Galactic

Virgin Galactic zawarł umowę z spółką Aurora Flight Sciences, która należy do koncernu Boeing, amerykańskiego giganta branży lotniczej, na budowę nowego dwupłatowego samolotu nośnego, który będzie transportował statek kosmiczny następnej generacji - poinformowała w środę agencja Reutera, cytując oświadczenie obu firm.

Virgin Galactic, firma zajmująca się turystyką kosmiczną założona przez miliardera Richarda Bransona, pracuje nad bardziej wytrzymałym, nadającym się do masowej produkcji następcą swojego flagowego statku kosmicznego SpaceShipTwo.

Statek kosmiczny opada z podbrzusza samolotu transportowego ("statku matki" - PAP), po czym na kilka minut wznosi się na skraj atmosfery.

Aurora, jednostka Boeinga zajmująca się aeronautyką i badaniami lotniczymi, zbuduje dwa nowe samoloty nośne, które będą wspierać statek SpaceShipTwo i jego następcę, który Virgin Galactic nazywa pojazdami klasy Delta.

Nowe samoloty nośne, nazywane "statkami matkami", są zaprojektowane do szybszego tempa produkcji i do wykonywania około 200 lotów rocznie. Zgodnie z umową, Aurora dostarczy części "statków matek" do montażu w 2025 roku, poinformował Virgin Galactic.