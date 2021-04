USA: Brat George'a Floyda: "Dzisiaj znowu możemy oddychać"

"Dzisiaj znowu możemy oddychać" - powiedział we wtorek Philonise Floyd po decyzji ławy przysięgłych, która uznała winnym byłego policjanta zabicia jego brata, nawiązując do słów George'a Floyda przed śmiercią: "Nie mogę oddychać".

Ława przysięgłych w Minneapolis uznała we wtorek byłego policjanta Dereka Chauvina winnym w procesie o zabójstwo Afroamerykanina George'a Floyda. Przysięgli osiągnęli porozumienie po około 10 godzinach obrad w ciągu dwóch dni.

Chauvin został uznany winnym trzech przedstawionych zarzutów. Grozi mu do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, więc kara może zostać skumulowana.

"Sprawiedliwość dla George'a oznacza wolność dla wszystkich" - powiedział Philonise Floyd. Podkreślił, że walka z niesprawiedliwością toczy się jednak dalej i wyraził nadzieję, że teraz, po decyzji ławy przysięgłych w Minneapolis, będzie mógł już spokojnie spać.

George Floyd zmarł 25 maja zeszłego roku podczas policyjnej interwencji. W trakcie aresztowania za użycie w sklepie 20-dolarowego fałszywego banknotu biały funkcjonariusz obezwładnił Afroamerykanina, który początkowo stawiał opór. Prokuratura oceniła, że przyciskał kolanem szyję leżącego na ziemi i skutego 46-letniego mężczyznę przez około 9 i pół minuty. Śmierć Floyda doprowadziła do masowych protestów w wielu miastach USA.