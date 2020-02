USA: Burmistrz Milwaukee: wiele osób zginęło w strzelaninie

Wiele osób zginęło w środę w strzelaninie na terenie browaru w Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin - poinformował burmistrz tego miasta Tom Barrett. Wśród zabitych jest sprawca strzelaniny.

Burtmistrz nie podał dokładnej liczby zabitych.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące sprawcy strzelaniny, ani też jej przebiegu. Władze zaapelowały do mieszkańców, by trzymali się jak najdalej od rozległego kompleksu firmy Molson Coors Brewing Company, gdzie doszło do strzelaniny.

Policja zapewniła jednak na Twitterze, że nie ma już "aktywnego zagrożenia".