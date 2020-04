USA: Burmistrz Nowego Jorku: miasto będzie silniejsze niż kiedykolwiek

Nowojorczycy, stojąc w obliczu pandemii koronorawirusa, znajdą drogę do zbudowanie jeszcze silniejszego miasta; każdy będzie się liczył – przekonywał w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

"To ożywienie Nowego Jorku musi nastąpić w takim duchu, że każdy będzie się liczył. Regeneracja oznacza ulepszanie" - mówił podczas konferencji prasowej.

Za elementy przywracające siłę miasta uznał nie tylko życie gospodarcze. Wskazał na konieczność zwrócenia uwagi na sprawiedliwość, aby zaradzić nierównościom, nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale też rasowych, co wyraźnie obnażył kryzys.

"Ponowne uruchomienie odbywa się w ostrożnych, inteligentnych fazach" - wyjaśniał burmistrz, zapewniając, że ten proces już się rozpoczął.

Jak dodał, władze miejskie koncentrują się na możliwości "ponownego uruchomienia" już w maju. Uzależnił to od kluczowych wskaźników, w tym statystyk dotyczących Covid-19 i ustabilizowania sytuacji w szpitalach.

De Blasio wielokrotnie występował do władz federalnych o uzupełnienie przewidywanego niedoboru środków budżetowych w rezultacie zmniejszenia z powodu SARS-Cov-2 dochodów z podatków o 7,4 mld dolarów.

Wyjaśniał, że urzędnicy miejscy zastanawiają się nad sposobami przywracania życia w miarę ograniczania restrykcji. Jako przykład podał otwieranie restauracji tak, aby chronić jednocześnie pracowników i gości. Trzeba też opracować pytania, na które należy odpowiedzieć przed otwieraniem firm.

"Należy odpowiedzieć na wszelkiego rodzaju podstawowe pytania, aby ustalić, jaki jest nasz ideał, ale także, co możemy praktycznie zrobić w danym momencie" - tłumaczył burmistrz.

Wart 1 mld dolarów plan przewiduje powołanie zespołów doradczych, które skupią się odpowiednio na dużych przedsiębiorstwach, małym biznesie, zdrowiu publicznym, zatrudnieniu, sztuce, kulturze, turystyce, organizacjach non-profit, usługach socjalnych, organizacjach religijnych lub opartych na wierze, oraz edukacji i szkoleniu zawodowym.

Powstanie specjalna grupa zadaniowa ds. rasizmu strukturalnego. Zajmie się m.in. angażowaniem mocno osłabionych społeczności, identyfikacją potrzeb firm, prowadzonych przez przedstawicieli mniejszości oraz kobiety (MWBE), opieką zdrowotną oraz zmniejszeniem dysproporcji rasowych i ekonomicznych.

Zróżnicowany zespół przywódców społeczeństwa obywatelskiego ma się poświęcić działaniom na rzecz odbudowy po kryzysie. Nie tylko problemom zatrudnienia, lecz także zbudowania silniejszej, bezpieczniejszej oraz sprawiedliwszej gospodarki i społeczeństwa.

Do najbardziej pilnych środków, zmierzających do ożywienia miasta, władze zaliczają powrót ludzi do pracy, gdy będzie to bezpieczne, pomoc gospodarstwom domowym, zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz wspieranie lokalnych społeczności w wysiłkach, by były zdolne radzić sobie z kryzysem.

"Chcę, aby ludzie wracali do pracy, bez względu na to, czy pracują na Wall Street, czy na przystaniach" - zaznaczył de Blasio twierdząc, że pragnie wykreować coś nowego, lepszego, uczciwszego dla wszystkich.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski