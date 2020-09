USA: Burmistrz Waszyngtonu ostrzega przed "wojną rasową"

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser ostrzegła, że martwi się iż Stany Zjednoczone "pogrążą się w rasowej wojnie", a o przemoc na ulicach miasta oskarżyła "zewnętrznych agitatorów".

"Obawiam się, że nasz kraj pogrąży się w rasowej wojnie" - stwierdziła na konferencji prasowej reprezentująca Demokratów burmistrz. Bowser wyraziła przy tym przekonanie, że policja oraz protestujący "będą bezpieczniejsi, jeśli będziemy razem jako społeczeństwo i pozbędziemy się retoryki +czarny kontra biały+".

Na fali oburzenia po zabójstwie przez policję w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda w Waszyngtonie na przełomie maja i czerwca doszło do gwałtownych antypolicyjnych i antyprezydenckich protestów. Wieczorami przeradzały się one niekiedy pod Białym Domem w zamieszki i starcia z policją. Niektóre okoliczne sklepy zostały splądrowane.

Po niecałym tygodniu demonstracje pod prezydencką rezydencją osłabły. Potępiający rasizm i domagający się zaprzestania finansowania policji wciąż głosili swoje postulaty m.in. podczas rowerowych przejazdów przez miasto i na transparentach wywieszanych w różnych częściach miasta.

Po postrzeleniu przez policję w Kenoshy w Wisconsin 23 sierpnia Afroamerykanina Jacoba Blake'a pod Białym Domem znów zaczęły zbierać się grupki demonstrantów, w porywach sięgające kilkuset osób. Na wieczorne manifestacje niektórzy stawiają się w kaskach i z tarczami. W weekend doszło do starć z policją i aresztowań.

Za przemoc wobec policjantów na ulicach w amerykańskiej stolicy Bowser obwiniła "zewnętrznych agitatorów".

Stanowisko to podziela szef waszyngtońskiej policji Peter Newsham. Aresztowani w weekend w stolicy USA to - jak utrzymuje - głównie przyjeżdzający do Dystryktu Kolumbii "z intencją niszczenia mienia oraz ranienia ludzi".

Stołeczne władze już w czerwcu za przemoc na ulicach miasta obwiniały przyjezdnych. Oficjalne dane wykazują jednak, że wśród aresztowanych od czerwca do sierpnia w trakcie waszyngtońskich protestów i zamieszek aż 83 proc. stanowią osoby z Dystryktu Kolumbii oraz sąsiadujących z nim stanów Wirginia oraz Maryland.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski