USA: Burze i śnieżyce na Wschodnim Wybrzeżu mogą się przekształcić w „bombę cyklonową”

Ulewne deszcze i śnieżyce napływające w weekend ze Środkowego Atlantyku na tereny północno-wschodnich amerykańskich stanów mogą się przekształcić w pogodową „bombę cyklonową”. Stanowi to także zagrożenie dla marynarzy.

Jak podkreśla meteorolog CNN Taylor Ward pogarszające się szybko warunki pogodowe z ulewnymi deszczami i śnieżycami zaalarmowały władze kilku stanów północno-wschodnich. Wiatr w porywach w Nowej Anglii w tym w Massachusetts może osiągnąć prędkość 80 km na godzinę.

"Ponieważ front gwałtownie się intensyfikuje, spowoduje również wietrzne warunki, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża od środkowego Atlantyku po Maine. (…) "Można się spodziewać, że prędkość wiatru w porywach dojdzie w sobotę od 45 do 60 km na godzinę, a niekiedy może nawet przekraczać 80 km na godzinę na takich terenach jak Cape Cod" - wyjaśnił w CNN Ward.

Burze stworzą również niebezpieczeństwo dla marynarzy na wodach przybrzeżnych Massachusetts i Rhode Island. Wiatry do 50 węzłów (ok. 90 km na godzinę) i fale o wysokości ponad 6 metrów są spodziewane późnym sobotnim popołudniem i w nocy lokalnego czasu. Ograniczenie widoczności wraz z silnymi wichurami może doprowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia statków.

Ostrzeżenia obowiązują wzdłuż wybrzeża Atlantyku, od stanów Karolina Południowa i Karolina Północna do Maine.

"Burza mogłaby się nasilić na tyle szybko, by przekształcić się w "bombę cyklonową", zjawisko charakteryzujące się spadkiem ciśnienia o co najmniej 24 milibary w ciągu 24 godzin oraz zwiększonymi opadami i niszczycielskim wiatrem" - tłumaczy CNN.

Według prognoz najsilniejszy deszcz nawiedzi szczególnie obszary od Richmond w Wirginii do Bostonu. Spodziewane są tam opady od 5 do 12 cm.

Najcięższy śnieg od 20 do 36 cm prawdopodobnie spadnie między Worcester w stanie Massachusetts a Caribou w stanie Maine.

"Podróże nie jest zalecane od późnego popołudnia, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia obfitych opadów śniegu prowadzących do niebezpiecznych warunków" - ostrzegał w sobotę oddział Krajowych Służb Meteorologicznych (NWS) w Portland w stanie Maine dodając, że mogą nastąpić zakłócenia w dostawach prądu.

