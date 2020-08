USA: Bush wyda książkę z namalowanymi przez siebie portretami imigrantów

Na emeryturze były prezydent USA George W. Bush oddaje się swojej pasji - malarstwu. Jego najnowsza książka zawierać będzie 43 namalowane przez niego portrety imigrantów. Ma zostać opublikowana w marcu 2021 roku.

Książka będzie nosić tytuł "Jeden wśród wielu; portrety imigrantów do USA". Do obrazów załączone będą także biografie sportretowanych, oczywiście pióra Busha.

To nie pierwsza taka publikacja byłego przywódcy USA - w 2017 roku wydał on zbiór obrazów przedstawiających weteranów wojskowych zatytułowany "Portrety odwagi".

Bush - gospodarz Białego Domu w latach 2001-2009 - często chwalił wkład imigrantów w amerykańskie społeczeństwo. W 2018 roku mówił, że jest zaniepokojony poziomem amerykańskiej debaty na temat migracji .

"Chociaż zdaję sobie sprawę, że imigracja może być kwestią emocjonalną, to odrzucam założenie, że jest to kwestia partyjna. Jest to chyba najbardziej amerykańska kwestia i powinna nas jednoczyć" - pisze Bush we wstępie do nowej książki. "Mam nadzieję, że ta książka pomoże skupić naszą zbiorową uwagę na pozytywnym wpływie, jaki imigranci wnoszą w nasze państwo" - dodaje.

Książka w wersji z twardą oprawą oraz autografem kosztować ma 250 dolarów.

Dotychczasowe publikacje Busha - pamiętnik z Białego Domu oraz książka o jego ojcu, 41. prezydencie USA George'u H. W. Bushu - stały się bestsellerami.

Bush zaczął malować w 2009 roku, ale swoje nowe hobby długo utrzymywał w tajemnicy. Rodzinie mówił, że malowanie jest dla niego relaksujące i ma nadzieję, że zainspiruje innych do podejmowania się nowych wyzwań. Były prezydent zatrudnił nawet nauczyciela sztuki. Deklarował też, że chce odkryć swojego "wewnętrznego Rembrandta".

Obrazy Busha upubliczniono po włamaniu się na konto e-mail jego siostry Dorothy Bush Koch w 2013 roku. Po hakerskim ataku - jak zauważa portal CNN - były prezydent "stał się mniej skrępowany" pokazywaniem publicznie swoich obrazów.

W prezydenckiej bibliotece Busha w Dallas zobaczyć można m.in. portrety jego autorstwa prezydenta Rosji Władimira Putina i dalajlamy, buddyjskiego przywódcy duchowego. Na jego stronie internetowej podziwiać można także obraz psa byłego przywódcy USA, Barneya.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski