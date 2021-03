USA: Byli prezydenci zachęcają Amerykanów do szczepienia się przeciw Covid-19

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter - wystąpili wraz z małżonkami w dwóch reklamach społecznych promujących szczepienia przeciw Covid-19.

Amerykańska organizacja Ad Council tworząca reklamy z przekazem społecznym ogłosiła w czwartek, że spoty z udziałem byłych szefów państwa to część społecznej kampanii edukacyjnej "It's Up To You" (ang. decyzja należy do ciebie), poświęconej szczepieniom i wspieranej przez ponad 300 partnerów. Jej celem jest przezwyciężanie nieufności społeczeństwa wobec szczepionek.

"Nauka mówi jasno: te szczepionki ochronią ciebie i tych, których kochasz, przed tą niebezpieczną śmiertelną chorobą" - mówi w jednym ze spotów reklamowych George W. Bush.

"To pierwszy krok na drodze do zakończenia pandemii i umożliwienia naszemu krajowi pójście do przodu" - dodaje Obama.

W drugim spocie każdy z byłych prezydentów oraz ich żony otrzymują szczepionkę, mając na twarzach maseczki. "Teraz decyzja należy do ciebie" - mówi Carter w nagraniu.

W kampanii nie pojawia się poprzednik obecnego prezydenta Joe Bidena, Donald Trump ani jego żona Melania. Rzeczniczka Ad Council wyjaśniła, że jeden ze spotów nakręcono podczas styczniowej inauguracji Bidena, na której Trump się nie pojawił. Dodała jednak, że organizację cieszy fakt, że były prezydent zaszczepił się przeciw Covid-19 i zachęcił Amerykanów do "przyjęcia swojej dawki".