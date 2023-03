USA: Były doradca prezydenta Trumpa: wkrótce zobaczymy więcej dowodów, że Chiny wspierają Rosję w wojnie na Ukrainie

Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział w niedzielnym wywiadzie dla CBS, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się więcej dowodów na to, że Chiny pomagają Rosji w jej inwazji na Ukrainę.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Myślę, że to, co zobaczymy w nadchodzących dniach i tygodniach, to coraz więcej dowodów chińskiego wsparcia" - powiedział w rozmowie z Margaret Brennan z CBS w "Face the Nation".

"Chiny nie chcą zostać przyłapane na robieniu tego, to prawda, ponieważ jednocześnie pomagając Rosjanom w mordowaniu Ukraińców, mówią także: +Hej, Chiny są otwarte na biznes+" - powiedział McMaster.

Chiny zaprzeczyły, że dostarczają broń Rosji w wojnie na Ukrainie.

McMaster powiedział, że przemówienia prezydenta Chin Xi Jinpinga w Kongresie Ludowym w zeszłym tygodniu "zasadniczo przygotowywały naród chiński do wojny".

McMaster, wieloletni generał armii, służył jako doradca ds. bezpieczeństwa narodowego za czasów poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa.