Osoby znajdujące się na pokładzie prawdopodobnie zginęły natychmiast w wyniku implozji, powiedział Dale Mole, były lekarz US Navy, cytowany w piątek przez Sky News.

Mole dodał, że pasażerowie mogli sobie nawet nie zdawać sprawy z problemu, a utknięcie wewnątrz statku na wiele godzin byłoby dla nich znacznie gorszą alternatywą. "Można sobie tylko wyobrazić, jak by to było... jest zimno, kończy się tlen... to (co się stało) to w tej sytuacji najlepszy możliwy scenariusz" - powiedział.