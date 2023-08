USA: Były szef związku zawodowego policjantów skazany za kradzież setek tysięcy dolarów

Na dwa lata więzienia został skazany w czwartek w Nowym Jorku były szef związku zawodowego policjantów - Sergeants Benevolent Association (SBA) - Ed Mullins. Przyznał się on do kradzieży setek tysięcy dolarów.

"Mullins publicznie obiecał chronić interesy tysięcy czynnych i emerytowanych sierżantów, których reprezentował. Ale +po cichu+ okradał SBA i jego członków, traktując SBA jak swoją osobistą skarbonkę. Czyniąc to, zhańbił swój mundur, złamał prawo i podważył zaufanie opinii publicznej do organów ścigania" - stwierdził prokurator federalny Damian Williams.

Według oskarżycieli Mullins od 2017 roku do czasu rezygnacji ze stanowiska szefa związku w październiku 2021 roku ukradł co najmniej 600 tysięcy dolarów z SBA, składając setki fałszywych raportów z wydatków. Używał karty kredytowej do kupowania towarów luksusowych, płacenia za posiłki w restauracjach i robienia innych zakupów, a następnie wystawiał fałszywe i zawyżone zestawienia.

61-letni były szef związku został dodatkowo skazany na trzy lata nadzoru po opuszczeniu więzienia.

Wyrok obejmuje również zapłacenie SBA 600 tysięcy dolarów oraz przepadek mienia - także w wysokości 600 tysięcy USD.

W oświadczeniu przesłanym do lokalnej telewizji NY1 adwokat Mullinsa, Thomas Kenniff, oświadczył: "Chociaż jesteśmy głęboko przekonani, że cele tego wyroku można było osiągnąć bez pozbawienia wolności, jesteśmy zadowoleni, że sąd skazał pana Mullinsa na znacznie poniżej 41 miesięcy, czego domagała się prokuratura."

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski