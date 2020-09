USA: Były urzędnik złożył skargę na próby manipulacji danymi przez administrację Trumpa

Były szef amerykańskiego wywiadu w resorcie bezpieczeństwa narodowego Brian Murphy złożył skargę opisującą przypadki, w których, jak twierdzi, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbowała wykorzystywać dane wywiadowcze do celów politycznych - poinformował w środę serwis ABC News.

Były p.o. podsekretarza ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Brian Murphy złożył we wtorek skargę do inspektora generalnego resortu bezpieczeństwa narodowego (Department of Homeland Security - DHS).

Jak podaje ABC News, Murphy na 24 stronach opisuje środowisko, w którym wyżsi urzędnicy - w tym była szefowa DHS Kirstjen Nielsen, obecny p.o. szef resortu Chad Wolf i obecny zastępca sekretarza Ken Cuccinelli - starali się zebrać i przygotować raporty wywiadowcze zgodne z przesłaniem politycznym i uwagami wygłaszanymi publicznie przez prezydenta Trumpa.

Murphy twierdzi, że Wolf powiedział mu, żeby przestał dostarczać oceny wywiadowcze dotyczące ingerencji Rosji w Stanach Zjednoczonych - poinformowała agencja Reutera.

Według relacji Murphy'ego Wolf powiedział mu, żeby zaczął informować o ingerencjach Chin i Iranu, a instrukcje, żeby to robić, miały pochodzić od doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta O'Briena.

Rzecznik DHS nie odpowiedział na prośbę ABC News o komentarz do treści skargi, ale w środowym przemówieniu Wolf bronił agencji przed zarzutami o upolitycznienie.