USA: CBS: Prezydent Zełenski nie powiedział, że Ukraina otrzymała już NASAMS

Telewizja CBS wydała w poniedziałek sprostowanie do niedzielnego wywiadu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, dementując informacje o tym, że Ukraina otrzymała systemy obrony powietrznej NASAMS z USA. Powodem błędu miało być złe tłumaczenie.

"Nasze tłumaczenie wywiadu z prezydentem Zełenskim sugeruje, że NASAMS zostały dostarczone. Nie zostały. Przepraszamy za błędną interpretację. Według DoD (Pentagonu), data pierwszej dostawy NASAMS to wciąż za ok. dwa miesiące" - napisała telewizja na Twitterze.

W pierwotnym zapisie niedzielnego wywiadu, wypowiedź Zełenskiego została przetłumaczona w następujący sposób: "Chcę podziękować prezydentowi Bidenowi za pozytywną decyzję, którą już podjął i Kongresowi: otrzymaliśmy NASAMS".

W ubiegłym tygodniu rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder powiedział, że dostawa pierwszych dwóch z 6 systemów - zapowiedzianych pod koniec czerwca - nastąpi za ok. 2 miesiące. Kolejne cztery zostaną dostarczone w znacznie późniejszym terminie, bo systemy nie zostały jeszcze wyprodukowane.

NASAMS (Narodowy/Norweski zaawansowany system rakietowy ziemia-powietrze) to amerykańsko-norweski system średniego zasięgu zdolny do obrony miast m.in. przed pociskami manewrującymi. W USA używany jest do obrony Waszyngtonu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

