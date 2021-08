USA: CDC zaleca stosowanie w zwykłym trybie szczepionki Pfizer: BioNTech

Panel doradczy Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) jednogłośnie zalecił w poniedziałek stosowanie w USA w trybie zwykłym szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19 u osób od 16. roku życia.

23 sierpnia amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) w pełni zatwierdziła szczepionkę Pfizera/BioNTech. To pierwszy tego typu preparat przeciw Covid-19 zatwierdzony w USA w zwykłym trybie. Wcześniej szczepionka dostępna była w trybie awaryjnym.

Władze FDA mają nadzieję, że formalne zatwierdzenie i zalecenie CDC zachęcą więcej Amerykanów do zaszczepienia się. Obecnie wskaźniki szczepień pozostają niskie w wielu częściach Stanów Zjednoczonych, co przyczynia się do dużego wzrostu liczby hospitalizacji z powodu wysoce zaraźliwego wariantu koronawirusa Delta.

Członkowie panelu stwierdzili, że zwiększenie szczepień przed sezonem jesiennym ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. "Każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z dzieckiem, które nie jest wystarczająco duże, aby zostać zaszczepionym, powinien zostać zaszczepiony dla dobra swoich dzieci" - powiedziała dr Helen Keipp Talbot, specjalistka ds. chorób zakaźnych, która była członkiem panelu.

Kilku członków panelu wyraziło także zaniepokojenie ogłoszeniem przez Biały Dom planów dotyczących dawek przypominających, których podawanie ma rozpocząć się we wrześniu. Podkreślili, że głównym priorytetem w USA pozostaje zaszczepienie osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione.