USA: Centrum szczepień w Empire State Building

Podczas zmagań z pandemią nowojorski Empire State Building stał się ośrodkiem szczepień. Jak poinformował w czwartek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, na razie od tego piątku do niedzieli w tym słynnym wieżowcu będzie można się zaszczepić przeciwko Covid-19.

Cuomo obiecał, że pierwsze sto osób, które zaszczepią się w Empire State Building, będzie mogło za darmo wejść na platformę widokową wieżowca, stojącego w centrum Manhattanu.

Liczący ponad 100 kondygnacji budynek powstał na początku lat 30. ubiegłego wieku i jest jednym z najważniejszych symboli nie tylko Nowego Jorku, ale także Stanów Zjednoczonych.

Władze miejskie i stanowe na różne sposoby próbują zachęcić nowojorczyków do szczepień, oferując m.in. darmowe bilety do metra, wejściówki do muzeów lub na imprezy sportowe, a także organizując centra szczepień w nietypowych, choć bardzo znanych miejscach, na przykład w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej, czy jak teraz w Empire State Building.

Do tej pory przeciwko Covid-19 zaszczepiło się ponad 60 procent dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork. Ostatnio jednak tempo szczepień w tym stanie znacznie osłabło.