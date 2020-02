USA chcą Europy bogatej, wolnej i bezpiecznej

Trójmorze to inicjatywa Europy Środkowej, ale jest ona ważna dla USA, gdzie cieszy się szerokim poparciem - powiedział Ian Brzezinski z Atlantic Council. Podkreślił, że USA chcą Europy niepodzielonej, bogatej, wolnej i bezpiecznej.

Brzezinski wyraził zadowolenie z ogłoszenia przez sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo w weekend w Monachium zamiaru przekazania przez Stany Zjednoczone do jednego miliarda dolarów na Fundusz Trójmorza.

Środki w nim zebrane maja finansować projekty infrastrukturalne - w tym w sektorze energetycznym - na obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Celem Stanów Zjednoczonych jest też pomoc państwom regionu w odpieraniu szkodliwej i rosyjskiej i chińskiej ekonomicznej presji - dodał Brzeziński.

Według eksperta - syna byłego sekretarza stanu USA Zbigniewa Brzezińskiego - takiej decyzji amerykańskiego rządu przyświeca kilka motywów. Najważniejsza to chęć wyrównania nierówności rozwojowych w Europie i "pogłębienia integracji" wschodu kontynentu z zachodem. "Stany Zjednoczone chcą Europy niepodzielonej, bogatej, wolnej i bezpiecznej, a infrastruktura jest tego ważną częścią, to hardware bezpieczeństwa i bogactwa" - tłumaczył. Deklaracja Pompeo stanowi dla eksperta waszyngtońskiego ośrodka analitycznego Atlantic Council również "demonstrację uznania wagi relacji USA z Europą Środkową".

Ponadto - jak wskazał Brzezinski - celem Stanów Zjednoczonych jest też "pomoc państwom regionu w odpieraniu szkodliwej i rosyjskiej i chińskiej ekonomicznej presji". Ekspert uznał, że Fundusz może być "użyteczną alternatywą" dla chińskiego projektu Pasa i Szlaku.

Pomysł inwestycji w Trójmorze - ocenił Brzezinski - cieszy się w Waszyngtonie ponadpartyjnym poparciem. Ekspert podkreślał przy tym, że ta środkowoeuropejska inicjatywa, "była rozpoczęta przez Europę Środkową i jest prowadzona przez kraje tego regionu."

Zdaniem eksperta Atlantic Council region Trójmorza "ma powody, by być pewnym, że uda mu się przyciągnąć sektor prywatny". "To 12 państw UE, 12 demokracji, w których mieszka 110 mln osób, PKB to blisko 1,5 biliona USD, poziom wzrostu obecnie prognozowany jest między 2,4 a 3 proc. aż do 2030 roku" - wymieniał. "Jeśli więc zbudujesz coś w tym regionie, to prawdopodobnie będzie to używane" - dodał, podkreślając, że deficytu w rozwoju infrastruktury w krajach Trójmorza szacuje się na ponad 500 mld USD.

Fundusz, który w lutym ma ogłosić szczegóły swojego pierwszego projektu, ma - jak mówi Brzezinski - "działać na zasadach komercyjnych" i "bez politycznej ingerencji".

"Państwa oraz inne podmioty przekażą pieniądze do funduszu, a menadżerowie będą podejmować decyzje poza wpływem udziałowców. Nawet, jeśli rząd wyłoży znaczną sumę pieniędzy, to nie może wywierać presji na menadżerów, by inwestowali w konkretne projekty z powodu politycznej czy geopolitycznej korzyści" - kontynuował.

Ekspert przypominał, że w założeniach Fundusz w pierwszej kolejności mają finansować kraje Inicjatywy Trójmorza, ale o środki starać się będzie też w międzynarodowych instytucjach finansowych. Za niezwykle ważny uznał udział w przedsięwzięciu podmiotów komercyjnych, w tym innych funduszy oraz prywatnych banków.

Brzezinski przyznał, że nie zapadała jeszcze decyzja o szczegółach tego w jaki sposób i na jakich warunkach Amerykanie przekażą pieniądze do Funduszu. Pytany o ewentualne kolejne transze ze strony Waszyngtonu odparł, że leży to w gestii amerykańskiego rządu, ale najpierw należy "przekroczyć pierwszy most".

Jednocześnie ekspert zastrzegł, że nie jest wiadome "kto ostatecznie wyłoży środki na Fundusz". "Znamy jego ogólny zarys - będą to projekty w branży energetycznej, transportowej oraz cyfrowej. Zobaczymy czy będą to bardziej międzypaństwowe inwestycje czy bardziej projekty związane z energetyką" - powiedział.

Zdaniem Brzezinskiego na Inicjatywę Trójmorza coraz bardziej przychylnym okiem patrzy Unia Europejska oraz Niemcy. Środki, o których Pompeo poinformował w Monachium, to z kolei przykład "utrzymania, jeśli nie powiększenia" wsparcia USA dla europejskiego bezpieczeństwa.

"Jest wielu którzy mówią, że Stany Zjednoczone opuszczają Europę. Tak, są różnice między Waszyngtonem i Brukselą i innymi stolicami w Europie. Fundamentalne fakty są jednak takie, że w ostatnich latach widzimy powrót amerykańskich żołnierzy do Niemiec, wysłanie 5-6 amerykańskich batalionów do Polski, które operują w regionie, wsparcie USA dla batalionów NATO na wysuniętej flance wschodniej (...), ćwiczenia Defender i 20 tys. amerykańskich żołnierzy do Europy (...). Teraz dodatkowo USA chcą zainwestować miliard dolarów w infrastrukturę Europy Środkowej, by ta była bliżej związana z zachodnią Europą i światową gospodarką" - wymieniał na potwierdzenie swojej tezy.

Fundusz Trójmorza zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rumuński bank EximBanku stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania ok. 3-5 mld euro. Inwestycje w infrastrukturę z tych środków mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowej z zachodem Starego Kontynentu.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie członkami grupy jest 12 państw członków UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.