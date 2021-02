USA chcą powrócić do Rady Praw Człowieka ONZ jako obserwator

Stany Zjednoczone będą uczestniczyć jako obserwator w Radzie Praw Człowieka ONZ, z członkostwa w której zrezygnowały w 2018 r. pod rządami ówczesnej administracji Donalda Trumpa. Będą też domagały się reform - powiadomił w poniedziałek na forum w Genewie wysłannik USA.

"Mam przyjemność poinformować, że dziś rano sekretarz stanu USA (Antony) Blinken ogłosi, że Stany Zjednoczone ponownie zaangażują się w prace Rady Praw Człowieka ONZ w charakterze obserwatora. Czynimy to, wiedząc, że najskuteczniejszym sposobem na zreformowanie i ulepszenie Rady jest zaangażowanie się w nią w sposób zasadny" - powiedział na spotkaniu organizacyjnym Rady charge d'affaires misji USA przy ONZ w Genewie Mark Cassayre.

USA wystąpiły z liczącej 47 państw Rady 19 czerwca 2018 r. Decyzja ta nie była zaskoczeniem, ponieważ administracja Trumpa wielokrotnie zapowiadała taki krok z uwagi na - zdaniem władz waszyngtońskich - uprzedzenia Rady wobec Izraela. Ówczesna ambasador USA przy ONZ Nikki Haley wielokrotnie głosowała przeciw rezolucjom Rady Praw Człowieka ONZ krytycznych wobec Izraela i często krytykowała "chroniczne antyizraelskie uprzedzenie Rady".

Od czasu rezygnacji delegacja USA uczestniczyła jedynie w przeglądach mających na celu zbadanie praw człowieka wszystkich państw członkowskich ONZ, a nie w regularnych sesjach Rady odbywających się trzy razy w roku - podaje Reuters.

"Dostrzegając wady tego ciała, wiemy, że ma ono potencjał, by być ważnym forum dla tych, którzy walczą z tyranią i niesprawiedliwością na całym świecie. Będąc obecni przy stole, będziemy starali się zapewnić, aby mogło ono sprostać temu potencjałowi" - powiedział Cassayre.

Waszyngton od lat bezskutecznie domagał się zmian w statucie Rady Praw Człowieka, pozwalających na wyrzucenie z niej państw nagminnie łamiących prawa człowieka jak np. Chiny, Kuba i Rosja.

Decyzja o wystąpieniu USA z Rady miała miejsce po tym, jak instytucja ta wezwała administrację Trumpa do zaprzestania polityki imigracyjnej "zero tolerancji", prowadzącej do czasowego oddzielania nieletnich dzieci od rodziców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Stanów Zjednoczonych.

Rada Praw Człowieka ONZ, z siedzibą w Genewie, powstała w roku 2006, zastępując i przejmując większość funkcji dawnej Komisji Praw Człowieka ONZ.

Stany Zjednoczone w czasach administracji republikańskiego prezydenta USA George'a W. Busha (2001-2009) bojkotowały prace Rady z powodu jej krytycznej postawy wobec Izraela. Następca George'a W. Busha, przedstawiciel Partii Demokratycznej w Białym Domu, prezydent Barack Obama, włączył USA do prac Rady w 2009 roku w nadziei na poprawienie jej skuteczności.