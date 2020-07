USA: Chicago wprowadza kwarantannę dla przybywających ze stanów dotkniętych Covid-19

Chicago wprowadza obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z tych stanów USA, w których rośnie liczba wykrywanych infekcji koronawirusem - ogłosiła Allison Arwady, odpowiedzialna za zdrowie publiczne w tym mieście.

Przepis będzie obowiązywał od północy z niedzieli na poniedziałek do odwołania - poinformowano w czwartek późnym wieczorem czasu lokalnego na oficjalnej stronie internetowej miasta. Dwutygodniowej samoizolacji będą musieli się poddać podróżni przybywający ze stanów z listy uaktualnianej co wtorek przez władze Chicago.

Na razie znajduje się na niej 15 stanów, w tym Kalifornia, Floryda, Teksas, Arizona oraz obie Karoliny: Północna i Południowa. Wszystkie odnotowały w ciągu ostatniego tygodnia średnio ponad 15 nowo diagnozowanych dziennie zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców, co jest kryterium znalezienia się w tym spisie.

Kwarantannę będą musieli przejść zarówno mieszkańcy Chicago, którzy powrócą do miasta z któregoś z umieszczonych na liście stanów, jak i mieszkańcy innych części USA. Za niestosowanie się do przepisu grozi kara finansowa między 100 a 500 dolarów dziennie, do maksymalnej łącznej kwoty 7 tys. dolarów.

Obecnie liczba nowych infekcji wzrasta w 37 z 50 stanów USA, przez co kilku gubernatorów zatrzymało znoszenie związanych z epidemią restrykcji lub ponownie je wprowadza - przypomina agencja Reutera.

W Stanach Zjednoczonych w czwartek wykryto w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 55 274 przypadków koronawirusa; na Covid-19 zmarło tam dotąd prawie 129 tys. chorych, a wirusem zakaziło się ok. 2,76 mln osób - wylicza agencja.